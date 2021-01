Pirlo a ALES! Atacantul pe care Juventus vrea sa il aduca langa Ronaldo: "Am vorbit deja cu conducerea!" Anuntul facut de antrenorul torinezilor

Juventus este gata sa transfere un nou atacant pentru a-l ajuta pe Cristiano Ronaldo in ofensiva.

Juventus a inceput 2021 cu dreptul si a reusit sa castige cu 4-1 duelul cu Udinese. Cristiano Ronaldo a iesit la rampa in etapa cu numarul 15 si a reusit sa inscrie o dubla si sa ofere o pasa decisiva.

La finalul partidei, Andrea Pirlo a dezvaluit cine este atacantul care are sanse mari sa ajunga la Torino.

Este vorba de Olivier Giroud, campion mondial cu Franta in 2018, care va ramane liber de contract in vara:

"Ne va fi foarte util. Am vorbit deja cu conducerea despre ce ne dorim sa facem in cazul in care exista o oportunitate. Ne-am putea folosi de un atacant care ne-ar permite sa facem o rotatie cu ceilalti pe care ii avem deja", a spus Andrea Pirlo, potrivit AS.

Ajuns la 34 de ani, Giroud traverseaza o forma foarte buna si a reusit sa inscrie 7 goluri in ultimele 6 meciuri jucate la Chelsea.

La Juventus, Giroud va concura pentru un post de titular cu Morata si Dybala.