Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: "Gigi..."
Vești bune pentru Cagliari Calcio.

Clubul italian de fotbal Cagliari a primit în sfârşit autorizaţia de a demara construcţia noului său stadion, după zece ani de demersuri administrative, informează mass-media italiană.

Noua arenă, care va purta numele lui Gigi Riva, legenda clubului Cagliari şi a naţionalei Italiei, urmează să fie finalizată la tip pentru a servi drept gazdă pentru EURO 2032, competiţie găzduită în comun de Italia şi Turcia.

Primarul orașului Cagliari: ”Aşteptăm această veste de zece ani”

"Aşteptăm această veste de zece ani. Astăzi, Conferinţa serviciilor decizionale care a aprobat proiectul pentru noul stadion s-a încheiat cu succes", a anunţat primarul oraşului, Massimo Zedda, citat de Sky Sport Italia.

Edilul capitalei Sardiniei a subliniat că "procesul este încheiat şi în ceea ce priveşte autorizaţiile de mediul şi peisagistice", astfel că proiectul pentru noul stadion intră în faza operaţională.

"Vom continua rapid cu următorii paşi şi, imediat ce Cagliari Calcio va depune Planul Economic şi Financiar actualizat, putem lucra la formalităţile pentru publicarea licitaţiei internaţionale pentru atribuirea concesiunii de construire şi administrare a noii instalaţii", a mai spus Massimo Zedda, conform Agerpres.

Noul stadion, care va fi construit în cartierul Sant'Elia, va avea o capacitate de 25.000 de locuri, cu posibilitatea extinderii până la 30.000 de locuri.

