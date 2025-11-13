Clubul italian de fotbal Cagliari a primit în sfârşit autorizaţia de a demara construcţia noului său stadion, după zece ani de demersuri administrative, informează mass-media italiană.

Noua arenă, care va purta numele lui Gigi Riva, legenda clubului Cagliari şi a naţionalei Italiei, urmează să fie finalizată la tip pentru a servi drept gazdă pentru EURO 2032, competiţie găzduită în comun de Italia şi Turcia.

Primarul orașului Cagliari: ”Aşteptăm această veste de zece ani”



"Aşteptăm această veste de zece ani. Astăzi, Conferinţa serviciilor decizionale care a aprobat proiectul pentru noul stadion s-a încheiat cu succes", a anunţat primarul oraşului, Massimo Zedda, citat de Sky Sport Italia.

Edilul capitalei Sardiniei a subliniat că "procesul este încheiat şi în ceea ce priveşte autorizaţiile de mediul şi peisagistice", astfel că proiectul pentru noul stadion intră în faza operaţională.

