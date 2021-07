Mourinho face din nou show: "Fotbalistii mei probabil cred ca sunt un ticalos, pentru ca sunt foarte sincer!" De ce se considera o victima

Managerul Romei incearca sa revina pe calea succesului

Jose Mourinho a vorbit despre cartea sa, 'Mantenham-se Loucos e Famintos' ('Ramai nebun si flamand') si, cu aceasta ocazie, s-a descris ca o victima a propriului succes: "Sunt propria mea victima si, daca as putea, as schimba asta. Am castigat, castigat si tot castigat si am intrat intr-un dinamica in care sa nu castigi pare sfarsitul lumii."

"Personalitatea mea nu mi-a permis ca la antrenamente, la meciuri si la munca sa nu fie totul despre a castiga. Apoi, cand am ajuns in situatia in care a fost dificil sa inving, pentru mine nu a fost suficient. Altor antrenori li se iarta, pare acceptabil", a completat portughezul.

Managerul Romei se caracterizeaza ca un om onest, si de aceea a ajuns sa aiba si relatii mai incordate cu unii dintre fostii sai jucatori, cum ar fi Luke Shaw sau Dele Alli: "Eu spun tot timpul adevarul, lucrurile pe care vor oamenii sa le auda, dar si pe cele pe care nu vor sa le auda. Unii spun ca sunt un antrenor rau, ca sunt un ticalos, dar nimeni nu poate spune ca nu sunt serios sau ca nu sunt sincer."