Portarul vine de la formație din Serie C

Tradus în română, numele noului jucător al lui Juventus înseamnă "mănâncă puțin". Goalkeeperul are 21 de ani și 191 cm înălțime, este născut la Bergamo, iar la nivel de seniori a evoluat la AC Ponte San Pietro, ASD Pro Palazzolo și AS Giana Erminio, ultimul fiind un club din orașul Gorgonzola (regiunea Lombardia) care joacă în Serie C.

În sezonul trecut, Giana Erminio a ajuns până în sferturile de finală ale play-off-ului de promovare în Serie B, iar portarul a bifat 38 de prezențe în toate competițiile. Stefano Mangiapoco a semnat un contract valabil până în iulie 2028 și va juca la Juve Next Gen, dar se va antrena cu formația de seniori a torinezilor. În acest moment, Igor Tudor îi mai are la dispoziție pe portarii Carlo Pinsoglio (35 de ani), Mattia Perin (32 de ani), Michele Di Gregorio (27 de ani) și Giovanni Garofani (22 de ani).



Juventus Torino, în perioada de mercato vară 2025:

Antrenor - Igor Tudor (confirmat)

Veniri - Nico Gonzalez (Fiorentina / 28.1 milioane de euro), Lloyd Kelly (Newcastle United / 17.2 milioane de euro), Pierre Kalulu (AC Milan / 14.3 milioane de euro), Michele Di Gregorio (Monza / 14.3 milioane de euro), Stefano Mangiapoco (Giana Erminio / 300.000 de euro), Jonathan David (Lille / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Fabio Miretti (Genoa), Tiago Djalo (FC Porto), Filip Kostic (Fenerbahce), Arthur Melo (Girona), Daniele Rugani (Ajax Amsterdam), Facundo Gonzalez (Feyenoord)

Plecări - Nicolo Rovella (Lazio / 17 milioane de euro), Nicolo Fagioli (Fiorentina / 13.5 milioane de euro), Luca Pellegrini (Lazio / 4 milioane de euro), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia / 3.5 milioane de euro), Mattia De Sciglio, Stefano Gori (contracte încheiate), Randal Kolo Muani (PSG / împrumut expirat), Renato Veiga (Chelsea / împrumut expirat)



Foto - AS Giana Erminio (FB)