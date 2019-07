Lovitura pe care Juventus o da Barcelonei! Anuntul momentului facut de agentul lui De Ligt: oferta uriasa facuta de italieni

Transferul lui Matthijs de Ligt e la un pas de a fi perfectat.

Dorit cu insistenta de Barcelona, De Ligt va ajunge in cele din urma la Juventus. Cel putin asa sustine agentul jucatorului care a declarat ca fotbalistul olandez a ajuns deja un acord cu gruparea italiana. Pentru ca totul sa devina oficial mai ramane ca si Juventus si Ajax sa ajunga la un acord in privinta sumei de transfer.

Pentru moment, 20 de milioane de euro fac diferenta. Juventus ofera 50 de milioane de euro, in timp ce Ajax cere 70 de milioane de euro.

"De Ligt a ajuns la un acord cu Juventus. Acum, asteptam negocierile dintre cele doua cluburi, pentru a finaliza tranzactia. El va merge la reunirea celor de la Ajax, nu se va preface ca e bolnav. Nu este stilul lui. Dar va astepta un acord cat mai rapid intre cele două cluburi", a declarat Mino Raiola.

De Ligt, in varsta de 19 ani, este tentat de Juventus cu un salariu de 7 milioane de euro pe sezon, plus alte 5 milioane de euro in functie de anumite bonusuri.