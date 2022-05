Zlatan Ibrahimovic (40 ani) a reușit să cucerească titlul în Italia alături de AC Milan, la 11 ani distanță de la primul titlu câștigat alături de rossoneri. Suedezul a ajuns astfel la cel de-al cincilea titlu pe care îl câștigă în Italia, având trei și alături de Internazionale Milano.

Atacantul a sărbătorit în stil mare, pe teren, atrăgând atenția tuturor în momentul în care a ieșit fumând un trabuc pe teren, iar titlul i l-a dedicat lui Mino Raiola, fostul său agent, care s-a stins din viață recent. Ibrahimovic a oferit și un moment emoționant în vestiarul echipei.

Zlatan Ibrahimovic, discurs emoționant în vestiarul lui AC Milan



Pe contul oficial al lui AC Milan a apărut un clip din vestiar, după câștigarea titlului, în care apare Zlatan, oferind un discurs emoționant. În timpul în care Ibrahimovic vorbea, coechipierii săi, printre care și Ciprian Tătărușanu, ascultau cu atenție vorbele suedezului.

„Aduceți pe toată lumea aici. Băieți, stați liniștiți, nu mă pregătesc să îmi iau 'la revedere'. Băieți, încă din prima zi, când am ajuns eu, apoi și când au ajuns alții, foarte puțini au crezut în noi. Dar când am înțeles că trebuie să facem sacrificii, să suferim, să credem și să muncim, când s-a întâmplat asta, am devenit un grup.

Când ești un grup, poți obține lucrurile pe care noi le-am obținut. Azi suntem campionii Italiei. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor. vorbesc în numele întregii echipe, vrem să le mulțumim lui Paolo (Maldini), Ricky (Massara) și Ivan (Gazidis). Nu a fost ușor, însă am fost un grup real în acest sezon.

La începutul campaniei, nimeni nu a crezut în noi, dar cu principiile noastre am devenit mai puternici, sunt foarte mândru de voi toți. Acum faceți-mi o favoare, sărbătoriți ca și campionii, pentru că nu Milano îi aparține lui AC Milan, Italia îi aparține lui AC Milan”, a spus Zlatan Ibrahimovic în vestiar.