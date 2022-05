”M-am ținut de promisiune”, a ținut să spună veteranul, la primul interviu după câștigarea ”Scudetto”. Zlatan îi dedică titlul impresarului său, Mino Raiola, decedat la finalul lunii aprilie.

Zlatan Ibrahimovic îi dedică titlul lui Mino Raiola

”Am fost aici acum 11 ani. Astăzi am câștigat și sunt aici. Când m-am întors, acum doi ani și jumătate, am făcut o promisiune și am respectat-o. Am vrut să câștig Scudetto și să readuc Milanul acolo unde ar trebui să fie. Mulți au râs, mulți nu au crezut, dar am făcut echipa să înțeleagă ce sacrificii sunt.

E pentru Mino Raiola, el a fost unul dintre cei care au vrut să mă vadă la Milan, mi-a spus că pot să-i salvez. E primul trofeu pe care-l câștig fără el. Mino m-ar sfătui să joc încă zece ani și să câștig mai mulți bani”, a spus Zlatan Ibrahimovic, citat de Sky Sports Italia.

Întrebat despre viitorul său, Zlatan Ibrahimovic s-a limitat să spună: ”În aceste zile o să știți ce voi face”.

Contractul lui Zlatan Ibrahimovic cu AC Milan expiră la finalul acestui sezon, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta a marcat de opt ori și a oferit trei pase decisive în 27 de partide pentru echipa lui Stefano Pioli.