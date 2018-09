ULTIMA aroganta a lui Mourinho la United! Scoate 120 de milioane pentru BIJUTERIA lui Juventus. Pe cine a cerut la United

Jose Mourinho s-ar putea afla la ultimul sezon pe banca lui Manchester United.

Tot mai criticat in vestiar si in presa, Mourinho n-are emotii ca va fi dat afara in timpul campionatului. Trebuie sa castige un trofeu important ca sa continue la Manchester si din 2019. Jose a pregatit deja lista de transferuri pentru ianuarie. In topul ei se afla argentinianul Dybala. Conform Calciomercato, atacantul a fost evaluat de United la 120 de milioane de euro. Juve nu e inca decisa in privinta fotbalistului. Si Real il vrea, insa numai vara viitoare.

Dybala, 24 de ani, e vedeta lui Juventus din ultimii 3 ani. Atacantul a marcat 68 de goluri in 142 de meciuri la Torino dupa transferul de la Palermo, din 2015.