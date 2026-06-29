Csikszereda va putea disputa și în sezonul 2026/2027 meciurile de pe teren propriu la Miercurea Ciuc, după ce FRF a modificat, în regim de urgență, Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).

Decizia a fost luată după ce clubul harghitean a solicitat o nouă derogare, în condițiile în care stadionul său nu îndeplinește cerința minimă de 4.500 de locuri impusă pentru SuperLigă.

FRF a modificat regulamentul pentru Csikszereda

Arena din Miercurea Ciuc are aproximativ 2.500 de locuri și este singurul stadion din SuperLigă care nu respectă baremul minim de capacitate.

În sezonul trecut, Csikszereda a beneficiat de o derogare în calitate de echipă nou-promovată, însă regulamentul nu mai permitea acordarea automată a unei noi excepții.

În urma solicitării formulate de club, Comitetul de Urgență al FRF, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean, a decis completarea articolului 39 din ROAF.

Noul alineat prevede că, în cazuri temeinic motivate, Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență poate aproba prelungirea perioadei de grație cu încă un an competițional.

Comunicatul FRF

"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

– Ia act de solicitarea clubului FK Csikszereda și de argumentele prezentate în favoarea admiterii solicitării menționate. (Anexa 1)

– Aprobă completarea art. 39 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prin introducerea unui nou alin. având următorul conținut:

«Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență, după caz, poate aproba, în cazuri temeinic motivate, prelungirea perioadei de grație acordate conform prevederilor alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus cu încă maxim un an competițional. În situația prelungirii perioadei de grație prevăzute la alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus, cele 5 procente din capacitatea totală a stadionului necesar a fi acordate suporterilor echipei vizitatoare vor fi calculate prin raportare la numărul minim de locuri prevăzute pentru categoria competițională respectivă.»"