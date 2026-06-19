Dublu campion al României cu formația din Gruia, Felice Piccolo s-a retras din activitate în 2018, iar în prezent conduce propria agenție specializată în scouting și management sportiv.

Cum arată astăzi Felice Piccolo

Recent, fostul fundaș a participat la Turneul Memorial „Claudio Lippi”, competiție ajunsă la ediția a 13-a, unde mai multe foste glorii ale fotbalului italian s-au reunit pentru un eveniment caritabil.

Cei care l-au urmărit în perioada petrecută la CFR Cluj cu siguranță au remarcat o schimbare importantă. Piccolo a renunțat la pletele care l-au făcut celebru și afișează acum un look complet diferit. VEZI GALERIA