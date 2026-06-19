GALERIE FOTO Îl recunoști? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fostul campion cu CFR Cluj care a mai jucat la Juventus și Lazio

Îl recunoști? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent fostul campion cu CFR Cluj care a mai jucat la Juventus și Lazio Superliga
SPORT.RO
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Fostul fundaș central italian a scris istorie în tricoul CFR-ului, iar acum, la 42 de ani, are o viață complet diferită față de perioada în care evolua pe teren.

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Felice PiccoloCFR ClujAC Milan
Din articol

Dublu campion al României cu formația din Gruia, Felice Piccolo s-a retras din activitate în 2018, iar în prezent conduce propria agenție specializată în scouting și management sportiv.

Cum arată astăzi Felice Piccolo

Recent, fostul fundaș a participat la Turneul Memorial „Claudio Lippi”, competiție ajunsă la ediția a 13-a, unde mai multe foste glorii ale fotbalului italian s-au reunit pentru un eveniment caritabil.

Cei care l-au urmărit în perioada petrecută la CFR Cluj cu siguranță au remarcat o schimbare importantă. Piccolo a renunțat la pletele care l-au făcut celebru și afișează acum un look complet diferit. VEZI GALERIA

  • Friends good vibes at acmilan at memorial claudio lippivismara memorialclaudiolippi acmilan 2
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Are patru trofee și meciuri în Liga Campionilor cu CFR Cluj

Italianul a evoluat la CFR Cluj patru sezoane și jumătate, între 2010 și 2014, timp în care a câștigat campionatul (2010, 2012), Cupa (2010) și Supercupa (2010) și a jucat în Liga Campionilor. 

Înainte a de ajunge în România, a jucat la toate naționalele de juniori și de tineret ale Italiei, de la Under 15 până la Under 21, și a bifat câteva prezențe pentru Lazio în Serie A și pentru Juventus în Serie B, în sezonul în care torinezii au promovat în prima ligă.

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