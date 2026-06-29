OFICIAL Încă un selecționer de la Mondial și-a dat demisia!

Încă un selecționer de la Mondial și-a dat demisia! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 a ajuns în faza șaisprezecimilor.

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Miroslav KoubekCehiaCM 2026Patrik SchickCampionatul Mondial de Fotbal
Din articol

Selecţionerul Cehiei, Miroslav Koubek, a demisionat luni ca urmare a rezultatelor slabe obţinute de echipă la Cupa Mondială, care au stârnit critici dure în ţară cu privire la deciziile antrenorului în vârstă de 74 de ani luate pe parcursul turneului, relatează Reuters.

Miroslav Koubek a demisionat de pe banca tehnică a Cehiei

Koubek a dat vina pe „greşeli stupide” şi pe epuizarea cauzată de deplasările obositoare pentru eliminarea echipei sale din Cupa Mondială, după ce o înfrângere cu 3-0 în faţa co-gazdei Mexic, în ultimul meci, a lăsat echipa pe ultimul loc în Grupa A, cu un singur punct obţinut în urma unui egal cu Africa de Sud.

„O campanie mediatică bazată pe o serie de jumătăţi de adevăruri şi invenţii la adresa mea a contribuit, de asemenea, la decizia mea”, a declarat Koubek într-un comunicat. „În această atmosferă, activitatea mea la naţionala cehă nu ar mai avea sens.”

L-a lăsat rezervă pe golgheterul Patrik Schick în meciul crucial cu Mexic

Koubek a preluat conducerea echipei naţionale în urma unei înfrângeri şocante în preliminarii împotriva Insulelor Feroe şi a condus echipa cehă prin baraje, reuşind să se califice la Cupa Mondială pentru prima dată după 2006, notează news.ro.

Antrenorul veteran a fost însă criticat intens pentru abordarea sa defensivă şi pentru decizia de a-l lăsa pe atacantul vedetă Patrik Schick pe banca de rezerve în meciul crucial cu Mexic, care s-a încheiat cu o înfrângere cu 3-0.

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