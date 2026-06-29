Gigi Becali a anunțat că îl așteaptă pe Coman înapoi la FCSB și a anunțat că este dispus să îi plătească fotbalistului între 600 și 700.000 de euro.

Florinel Coman, dorit în Franța, Italia și Turcia

Chiar dacă este așteptat cu brațele deschise la formația roș-albastră, Florinel Coman și-ar dori să își continue cariera în străinătate, iar Federico Pastorello, agentul fotbalistului ar discuta deja cu mai multe cluburi.

Deși a părăsit Europa, Coman stârnește încă interesul cluburilor de pe ”Bătrânul Continent”, iar jurnalistul italian Salvatore Ferrante susține că fostul jucător de la FCSB se află pe radarul unor echipe precum Brest, Lecce sau Venezia.

De altfel, Florinel Coman ar fi dorit și de un club din campionatul Turciei.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, potrivit Transfermarkt.

În afară de Qatar și de campionatul României, Florinel Coman a mai evoluat în Serie A, la Cagliari, unde a reușit să impresioneze încă de la primul meci, când a reușit să marcheze chiar la debut, cu un șut expediat din afara careului.

Totuși, Coman nu a reușit să confirme în Italia din cauza unei accidentări destul de grave care l-a ținut departe de teren o perioadă lungă.