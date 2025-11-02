Echipa pregătită de Cristian Chivu a bifat a șaptea victorie în Serie A după ce a învins-o pe Hellas Verona în deplasare pe ”Stadi Marc'Antonio Bentegodi”.



Piotr Zielinski (minutul 16) a deschis scorul pentru Inter. Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40, iar ”nerazzurrii” au câștigat meciul în minutul 90+4 în urma autogolului lui Martin Frese.



Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter: ”Hai să nu creăm un scandal acolo unde nu există”



După meci, Chivu a fost întrebat despre Lautaro Martinez, care nu a mai înscris în campionat pentru trupa din Milano de o lună. Antrenorul lui Inter a ținut să puncteze că argentinianul este un pion important în compartimentul ofensiv chiar dacă nu marchează goluri.



”Am întâlnit o echipă dificilă și bine organizată, care pe alocuri ne-a pus în dificultate. În meciuri ca acesta, e mai ușor să pierzi decât să câștigi. După primul gol, i-am așteptat, pentru a-i forța să-și asume riscuri.



Faza care a dus la golul lui Zielinski a fost datorită lui Palombo. Eu am fost împotrivă, pentru că dacă pierdeam mingea, ar fi plecat pe contraatac. Apoi, când ai jucători puternici precum Calhanoglu și Zielinski...



Lautaro nu a marcat de o săptămână, dar a înscris la Bruxelles. Nu ar trebui să creăm un scandal acolo unde nu există. El este forța noastră din atac și se pune la dispoziția echipei, muncind din greu”, a spus Cristi Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.



Inter se află pe locul trei în clasament cu 21 de puncte. După 10 etape, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a bifat șapte victorii și trei înfrângeri.

