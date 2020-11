Inter s-a DEZLANTUIT cu Torino dupa ce a fost condusa cu 2-0! 4 goluri pentru echipa lui Conte intr-o singura repriza

Inter Milano si Torino facut spectacol in meciul rundei a opta din Serie A.

Torinezii au condus cu 2-0, pana in minutul 64 pe Giuseppe Meazza, dar fosta echipa a lui Cristi Chivu a intors soarta meciului intr-un mod spectaculos. Simone Zaza a lovit pentru Torino in prelungirile primei reprize. In minutul 62, oaspetii si-au dublat avantajul, iar Ansaldi a inscris de la 11 metri.

Doua minute mai tarziu, Alexis Sanchez a inscris primul gol pentru Inter. Lukaku a restabilit egalitatea in minutul 67 din pasa lui Sanchez. Belgianul a facut dubla in minutul 84 dintr-o lovitura de pedeapsa. Lautaro Martinez a punctat si el in minutul 90 din pasa lui Lukaku si a stabilit scorul final al intalnirii, 4-2.

Inter a adunat 4 meciuri la rand fara infrangere in Serie A si a ajuns pana pe locul 5. Echipa lui Antonie Conte are 15 puncte in 8 etape jucate. Dupa acest rezultat, nerazzurri au inregistrat a treia victorie consecutiva in fata lui Torino.