Pleaca de la Juventus? Cristiano Ronaldo regreta transferul in Serie A: dezvaluri incredibile in presa spaniola

Cristiano Ronaldo regreta transferul la Juventus.

Presa spaniola sustine ca lui Ronaldo ii pare rau ca a plecat de la Real Madrid. Potrivit jurnalistilor de la ABC, Ronaldo le-ar fi dezvaluit unor apropiati ca transferul la Juventus l-a costat si in cursa pentru Balonul de Aur in ultimii doi ani.

Ronaldo s-ar fi plans prietenilor, conform sursei citate, ca sistemul de joc de la Juventus, precum si modul in care se joaca in Italia, il dezavantajeaza clar si nu ii pun in valoare calitatile.

Presa italiana noteaza ca in vara Ronaldo s-ar putea desparti de Juventus. Motivele invocate de starul portughez, precum si scandalul cu antrenorul Sarri sunt indicii ca un astfel de scenariu ar putea prinde contur in perioada de mercato din vara.