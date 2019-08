Imagini cutremuratoare: Sinisa Mihajlovic a iesit din spital dupa 40 zile de chimioterapie ca sa asiste la meciul cu Verona. FOTO

Sinisa Mihajlovic face chimioterapie de 40 de zile!

Sinisa Mihajlovic nu a putut sta departe de fotbal, chiar daca a fost diagnosticat cu leucemie. Antrenorul a trecut printr-un tratament de chimioterapie in ultimele 40 de zile, insa a cerut acceptul medicilor de a urmari meciul cu Verona din Serie A de pe banca.

Mihajlovic a ajuns la stadion cu o masina privata si s-a intalnit cu jucatorii la hotel, inainte de meci. El a stat izolat in rest deoarece sistemul sau imunitar este extrem de slabit in aceasta perioada. Mihajlovic a plecat cu cateva minute inainte de final inapoi la spital si nu a intrat la vestiare, nici la pauza si nici la final. Urmeaza un meci cu SPAL pentru Bologna, insa Mihajlovic nu stie daca va putea sa asiste din nou pe stadion. Urmeaza noi sesiuni chinuitoare de chimioterapie prin care medicii spera sa-l vindece pe fostul mare jucator sarb de leucemie.

"Cand am aflat vestea, a fost groaznic. Am plans zile de-a randul, m-am gandit cat de repede trece viata. Nu am plans de frica. Voi infrunta boala, voi lupta asa cum am facut intotdeauna, cu capul sus! Este o maladie agresiva, dar pot sa o inving!", a povestit Mihajlovic.

Verona si Bologna au remizat, scor 1-1, in Serie A.

