Fiica lui Sinisa Mihajlovic a rabufnit impotriva fanilor care i-au scris mesaje oribile dupa ce tatal ei a anuntat ca sufera de leucemie: "Fac ce naiba vreau"

Lumea fotbalului a primit o veste soc in urma cu o saptamana cand Sinisa Mihajlovic a anuntat ca incepe lupta cu leucemia.

Fostul mare jucator al Serbiei, Sinisa Mihajlovic, a anuntat in urma cu o saptamana ca sufera de leucemie in faza acuta si ca va incepe chimioterapie pentru a se vindeca. El va ramane antrenor la Bologna pe perioada tratamentului!

Desi jucatorul a primit mii de mesaje de incurajare si le-a multumit fanilor pentru sustinere, vestea a avut si un efect negativ. Fiica lui de 22 de ani, Viktorija, a fost asaltata de mesaje jignitoare! Fanii i-au reprosat ca posteaza pe retelele de socializare intr-un astfel de moment.

Viktorija le-a raspuns printr-un mesaj dur: "Plec de acasa si oamenii se uita la mine si imi spun: cum de iesi in oras intr-o asemenea situatie? Ok, dar cum poti sa razi? Cum de postezi pe Instagram? Stiti ce le spun? Voi iesi cand naiba vreau, voi rade cat vreau si voi pune orice imagine vreau pentru ca stii ce trebuie sa faci intr-o asemenea situatie?



Uitati-va la mine si invatati ca in viata trebuie sa reactionezi, ca daca o persoana rade, isi face poze, iese in oras, o face pentru ca si daca pe parcursul unei calatorii sunt obstacole, nu trebuie sa uitam niciodata sa fim oameni, cu un suflet si cu o stare care sa ne faca sa simtim ca traim. Sa radem, sa glumim, sa fim alaturi de prieteni si sa bem cateva beri" a scris Viktorija.

Viktorija este studenta si s-a nascut la Londra in 1997, pe vremea in care Sinisa Mihajlovic juca pentru Sampdoria. El a mai evoluat in Italia la AS Roma, Lazio si Inter si are peste 60 de partide in nationala.