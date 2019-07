Reactia lui Adi Mutu cand a aflat ca Sinisa Mihajlovic sufera de leucemie

Adi Mutu i-a transmis lui Mihajlovic un mesaj de incurajare.

Sinisa Mihajlovic, antrenorul Bolognei, a anuntat aseara in fata jurnalistilor italieni ca sufera de leucemie.

Cu lacrimi in ochi, sarbul in varsta de 50 de ani a spus ca isi va continua cariera de antrenor.

"Nu sunt lacrimi de frica, sa stiti, o sa lupt si o sa inving", a spus Mihajlovic, in aplauzele jurnalistilor italieni.





Mutu, mesaj de incurajare pentru Mihajlovic



Adrian Mutu i-a transmis lui Mihajlovic un mesaj de incurajare, printr-o postare pe Instagram.

Adrian Mutu si Sinisa Mihajlovic au fost protagonistii unui moment revoltator, in noiembrie 2003, la un meci intre Lazio si Chelsea.

Sarbul l-a scuipat atunci pe Mutu, iar scena a fost surprinsa in direct de camerele TV.

Ulterior, cei doi s-au impacat, iar Mihajlovici i-a fost chiar antrenor lui Mutu, la Fiorentina.

"O sa lupt si o sa inving!"

Sinisa Mihajlovic (50 de ani) a anuntat ca sufera de leucemie, dar va incerca sa isi continue cariera de antrenor.

"A fost un mare soc atunci cand mi-au spus medicii. Am stat doua zile inchis in camera mea si am plans. Dar nu sunt lacrimi de frica, pentru ca stiu ca o sa inving", a spus antrenorul Bolognei in fata jurnalistilor italieni.

Mihajlovici a explicat ca face periodic teste, pentru ca tatal lui a murit de cancer. Medicii i-au descoperit leucemia recent, cu putin timp de inceperea perioadei de pregatire din aceasta vara.

"Este o forma tratabila, exista sperante de vindecare. O sa inving!", a mai spus sarbul, cu lacrimi in ochi.

Medicul clubului, Gianni Nanni, a explicat ca Mihajlovici sufera de "leucemie acuta" si va incepe marti tratamentul.

Mihajlovici este antrenorul Bolognei din ianuarie, cand l-a inlocuit pe Filippo Inzaghi. A prelua echipa din zona retrogradarii si a reusit sa incheie sezonul pe locul 10.