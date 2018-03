Icardi-MANIA pe San Siro: 60.000 de masti in onoarea golgheterului argentinian! Un nou meci fabulos! VIDEO

Mauro Icardi a depasit 100 de goluri in Serie A.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Atacantul argentinian Mauro Icardi are un sezon fantastic la Inter. El a depasit 100 de goluri in Serie A prin dubla din meciul cu Verona. Icardi a deschis scorul dupa doar cateva secunde de joc, cel mai rapid gol din ultimii ani in Italia.

Pentru a sarbatori momentul, fanii lui Inter au adus 60.000 de masti cu Icardi pe San Siro. Si sotia lui Mauro, Wanda, a venit cu masca, la fel si cei trei copiii ai lor.

Icardi are 24 de goluri in acest sezon pentru Inter Milano. Cu toate astea, el nu se va afla in lotul Argentinei pentru Cupa Mondiala. Messi l-a interzis dupa ce s-a cuplat cu fosta sotie a lui Maxi Lopez, prietenul bun al starului de la Barcelona.

They gave out Icardi masks in honor our Mauro's ???? Serie A goal pic.twitter.com/KOqKEUu5Xo — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) March 31, 2018