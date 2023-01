I-a spus lui Mourinho că vrea să plece și a fost amenințat cu moartea. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul Romei

În urmă cu aproximativ o săptămână, Jose Mourinho spusese, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, că Nicolo Zaniolo a cerut să o părăsească pe AS Roma. Italianul anunțase și că italienii cer în jur de 35-40 milioane pe serviciile fotbalistului.

Conform Marca, în urma meciului de duminică seară, când Napoli a învins cu 2-1 pe Roma, Nicolo Zaniolo a fost amenințat cu moartea în fața casei sale, după ce a fost mustrat de câțiva fani ai formației dirijate de Jose Mourinho.

Aceeași sursă a indicat faptul că suporterii au insistat să plece cât mai repede de la Roma și că, în cele din urmă, Zaniolo a chemat poliția, iar forțele de ordine au calmat împrejurimea.

„Nicolo Zaniolo a cerut să plece de la club, dar nu suntem siguri dacă se va întâmpla asta. Ne trebuie o ofertă bună să-l lăsăm pe Zaniolo să plece și încă nu am primit-o. Cred că va rămâne, totuși”, a spus Jose Mourinho, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

