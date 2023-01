Un jucător de la Roma a cerut să plece de la echipă. Dezvăluirea lui Mourinho + câți bani cere conducerea 

Jose Mourinho se află la cârma echipei din primul eșalon al Italiei din vara anului 2021 și mai are contract cu clubul până la sfârșitul lui iunie 2024.

„Nicolo Zaniolo a cerut să plece de la club, dar nu suntem siguri dacă se va întâmpla asta. Ne trebuie o ofertă bună să-l lăsăm pe Zaniolo să plece și încă nu am primit-o. Cred că va rămâne, totuși”, a spus Jose Mourinho, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Mourinho: "Nicoló Zaniolo has asked to leave the club — but it's not sure that it's gonna happen. Current proposals are not enough".

"We only need a good proposal to let Zaniolo leave, and we've not received it. My feeling is that at the end, he will stay".