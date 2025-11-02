LIVE TEXT Hellas Verona - Inter Milano ACUM! Încă un hop în Serie A pentru Cristi Chivu

Hellas Verona - Inter Milano ACUM! &Icirc;ncă un hop &icirc;n Serie A pentru Cristi Chivu Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele două echipe se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A.

TAGS:
Cristian ChivuInter MilanoHellas VeronaStadio Marcantonio BentegodiSerie A
Din articol

Hellas Verona - Inter Milano

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 13:30, Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, joacă în deplasare la Hellas Verona.

Meciul de pe ”Stadio Marcantonio Bentegodi” contează pentru etapa cu numărul 10 din Serie A.

Recunoștință maximă pentru Chivu! Atacantul lansat de român nu uită: "A avut încredere în mine, a fost superb!"

Mateo Pellegrino, atacantul Parmei, a oferit un interviu în care și-a amintit de perioada petrecută sub comanda lui Cristi Chivu, pe care l-a avut antrenor la gruparea "cruciată".

Argentinianul i-a mulțumit public tehnicianului român pentru rolul decisiv pe care acesta l-a jucat în lansarea sa în fotbalul italian de elită.

Într-o intervenție pentru Chiamarsi Bomber, preluată de Tutto Mercato Web, Pellegrino a subliniat cât de mult a contat sprijinul primit din partea fostului internațional român.

"Să am încrederea lui mister în acel moment a fost foarte important. Am început să joc titular cu el, debutul meu l-am făcut cu el. A fost prima mea experiență în Serie A, a fost superb și îi mulțumesc foarte mult pentru asta", a punctat atacantul.

Clasamentul LIVE din Serie A

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
ARTICOLE PE SUBIECT
Decarul rom&acirc;n din naționala Austriei a ajuns &icirc;n Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: &rdquo;C&acirc;nd va veni momentul, alegerea mea va fi Rom&acirc;nia&rdquo;
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
ULTIMELE STIRI
Steaua, șoc și groază &icirc;n Ghencea cu Dumbrăvița! Trei goluri &icirc;n Concordia Chiajna - CS Dinamo
Steaua, șoc și groază în Ghencea cu Dumbrăvița! Trei goluri în Concordia Chiajna - CS Dinamo
La c&acirc;te goluri &icirc;n La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: &bdquo;E ireal&rdquo;
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: „E ireal”
Un străin surpriză! Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
Lionel Messi, &icirc;ncă o reușită superbă! Statistică fabuloasă &icirc;n MLS pentru argentinian
Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”

Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează &icirc;n direct la TV: &rdquo;La mine asta contează&rdquo;

Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează în direct la TV: ”La mine asta contează”



Recomandarile redactiei
Un străin surpriză! Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: &bdquo;E ireal&rdquo;
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: „E ireal”
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la &icirc;ncă un meci fabulos din Champions League!
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la încă un meci fabulos din Champions League!
Steaua, șoc și groază &icirc;n Ghencea cu Dumbrăvița! Trei goluri &icirc;n Concordia Chiajna - CS Dinamo
Steaua, șoc și groază în Ghencea cu Dumbrăvița! Trei goluri în Concordia Chiajna - CS Dinamo
La c&acirc;te goluri &icirc;n La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
Alte subiecte de interes
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu &icirc;n fotbalul mare, atac nemilos: Cine ești tu să refuzi Ajax?
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: 100% nu. Nici vorbă! Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei Rom&acirc;niei
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Hellas Verona, echipa din Serie A la care a jucat și Adrian Mutu, &icirc;și deschide academie de fotbal &icirc;n Rom&acirc;nia! Orașul &rdquo;c&acirc;știgător&rdquo;
Hellas Verona, echipa din Serie A la care a jucat și Adrian Mutu, își deschide academie de fotbal în România! Orașul ”câștigător”
Cu ce echipă a semnat &icirc;n ultima zi de mercato fotbalistul rom&acirc;n din Serie A care a c&acirc;știgat Europa League cu Eintracht Frankfurt &icirc;n 2022
Cu ce echipă a semnat în ultima zi de mercato fotbalistul român din Serie A care a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt în 2022
CITESTE SI
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

stirileprotv Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Atac s&acirc;ngeros &icirc;n Marea Britanie. Zece oameni au fost &icirc;njunghiați &icirc;n tren. Premierul Keir Starmer: &bdquo;Un incident &icirc;ngrozitor&rdquo;

stirileprotv Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Cătălin Drulă intră oficial &icirc;n cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

stirileprotv Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!