Meciul de pe ”Stadio Marcantonio Bentegodi” contează pentru etapa cu numărul 10 din Serie A.

Recunoștință maximă pentru Chivu! Atacantul lansat de român nu uită: "A avut încredere în mine, a fost superb!"



Mateo Pellegrino, atacantul Parmei, a oferit un interviu în care și-a amintit de perioada petrecută sub comanda lui Cristi Chivu, pe care l-a avut antrenor la gruparea "cruciată".

Argentinianul i-a mulțumit public tehnicianului român pentru rolul decisiv pe care acesta l-a jucat în lansarea sa în fotbalul italian de elită.

Într-o intervenție pentru Chiamarsi Bomber, preluată de Tutto Mercato Web, Pellegrino a subliniat cât de mult a contat sprijinul primit din partea fostului internațional român.

"Să am încrederea lui mister în acel moment a fost foarte important. Am început să joc titular cu el, debutul meu l-am făcut cu el. A fost prima mea experiență în Serie A, a fost superb și îi mulțumesc foarte mult pentru asta", a punctat atacantul.

