Ii sufla in ceafa! Duel tare in Serie A pentru TITLUL de golgeter: Ronaldo a dat o dubla si a venit la un singur gol de Immobile | VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru Juventus si a marcat o dubla in partida Juventus 2-2 Atalanta.

Atalanta a condus in doua randuri la Torino, prin Zapata (16') si Malonovsky (81'), insa Cristiano Ronaldo a restabilit de fiecare data egalitatea si partida s-a incheiat 2-2.

Starul lui Juventus a inscris de doua ori din penalty (55', 90') si a ajuns la 28 de goluri in Serie A.

Portughezul a venit la un singur gol distanta de golgeterul din Serie A, Ciro Immobile, care are 29 de reusite in acest sezon.

VIDEO cu golurile marcate de Ronaldo

Cristiano Ronaldo 27th league goal of the season pic.twitter.com/t3ePapAB6Z — Martial(Fan account) Follow limit (@adawen14) July 11, 2020

Another penalty for Juventus and another cristiano ronaldo goal. #JuveAtalanta pic.twitter.com/UGjmCkDcaC — Saquon. (@IAmSaquon) July 11, 2020

Ronaldo, in lupta pentru Gheata de Aur

Cu sase etape inainte de finalul campionatului din Italia, Ronaldo a reintrat in lupta pentru Gheata de Aur. Lider in clasament pentru acest trofeu este Robert Lewandowski, care a marcat 34 de goluri in acest sezon. Cu toate acestea, sezonul in Bundesliga s-a incheiat si polonezul nu mai poate marca.

Ronaldo are 6 etape la dispozitie pentru a-l devansa si a castiga trofeul.

Clasament Gheata de Aur, sezonul 2019 - 2020:

1. Lewandowski (Bayern Munchen) - 68 de puncte (34 de goluri)

2. Immobile (Lazio) - 58 de puncte (29 de goluri)

3. Ronaldo (Juventus) - 56 de puncte (28 de goluri)

4. Werner (Leipzig) - 56 de puncte (28 de goluri)

5. Haaland (Salzburg/Dortmund) - 50 de puncte (29 de goluri)