Înaintea duelului programat astăzi, tehnicianul toscanilor a transmis un avertisment clar contestatarilor care vorbesc despre un declin al milanezilor.



Pisa visează la o performanță rară în Serie A, sperând să lege șapte rezultate pozitive consecutive (în ultimele șase partide a înregistrat cinci egaluri și o victorie), însă misiunea se anunță infernală. Chiar dacă Inter a alunecat până pe locul 4 în clasament, Gilardino vede dincolo de rezultatele de moment.



"Am lucrat foarte bine. După meciul cu Sassuolo am revăzut ce puteam face mai bine. Cine spune că Inter este în criză a văzut prea multe filme SF. Este cea mai puternică echipă din ultimii ani. E o bestie rănită, deci cu atât mai periculoasă. Vor veni peste noi cu presingul lor", a spus Gilardino la conferința de presă.



Fără Marius Marin la duelul cu Inter



Entuziasmul gazdelor este temperat de problemele serioase de lot. Căpitanul și mijlocașul român Marius Marin este indisponibil pentru această partidă din cauza unei accidentări la coapsă, alăturându-se unei liste lungi de absenți pe care se mai află Akinsanmiro sau Cuadrado, după cum notează Tuttomercatoweb.



În ciuda acestor probleme, Gilardino refuză să caute scuze înaintea confruntării cu Chivu: "Nu există alibiuri. Cei disponibili au făcut mereu diferența. Tactic putem schimba din mers, echipa știe să facă asta. În unele compartimente suntem descoperiți, dar e în regulă. Trebuie să avem identitate, forță în picioare și convingere. E nevoie de foame de rezultate și mult sacrificiu."



Duelul dintre Pisa și Inter se joacă astăzi, de la ora 13:00.

