După victoria cu Parma, scor 2-0, nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața lui Napoli, echipa de pe locul doi, cu doar trei runde rămase din campionat.
Simona Halep, mesaj pentru Cristi Chivu după titlul istoric cu Inter
Cristi Chivu a condus-o pe Inter spre titlul de campioană a Italiei la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori.
A fost sărbătoare la Milano, fanii nerazzurrilor au ieșit în stradă pentru a sărbători succesul lui Inter. La rândul lor, Chivu și elevii săi au sărbătorit toată noaptea Scudetto.
Au curs laudele pentru antrenorul român în vârstă de 45 de ani, iar ultimul nume uriaș care a ținut să îi transmită un mesaj lui Cristi Chivu a fost Simona Halep.
”Felicitări, Cristian Chivu! Munca grea dă întotdeauna roade”, a scris Simona Halep într-un mesaj postat pe platforma X.com.
