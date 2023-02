Florin Tene (54 de ani), actual antrenor de portari la Neftchi Baku, grupare condusă de Laurențiu Reghecampf, evidențiază într-un interviu pentru Sport.ro felul în care Ciprian Tătărușanu și-a ridicat nivelul mental și cum a progresat portarul lui AC Milan la capitolul joc de picior.

Tene și Tătărușanu au lucrat atât la echipa națională de tineret, cât și la FCSB.

Stefano Pioli, antrenorul lui Milan, a anunțat azi că Mike Maignan revine în poarta formației de pe San Siro, după accidentarea suferită în luna octombrie.

"Tătărușanu rămânea la Steaua 30-40 de minute după antrenament și exersa jocul cu piciorul"

Salut, Florin! Mike Maignan revine în poarta lui AC Milan. Ce crezi că va urma pentru Tătărușanu?

Un portar trebuie să aibă răbdare - Tătărușanu și-a demonstrat valoarea. El știe să respecte deciziile antrenorului.

Care e aspectul la care a progresat cel mai mult?

Îmi aduc aminte când îl urmăream la Juventus Colentina. Nu avea un joc bun de picior. Pe parcurs a lucrat intens la acest capitol pe care l-a îmbunătățit fantastic. Acum lovește cu ambele picioare la fel, dă pase foarte precise și are o tehnică mai bună.

Îmi amintesc când lucram împreună la Steaua că rămânea 30 - 40 de minute după antrenament și exersa cu foarte mare seriozitate jocul cu piciorul. Se pare că l-a ajutat acest procedeu în fotbalul de azi, unde portarul trebuie să stăpânească foarte bine jocul cu ambele picioare.

Florin Tene: "Ar trebui să-l apreciem mai mult pe Tătărușanu!"

De multe ori e contestat dur și de foști fotbaliști din Italia și de foști fotbaliști din România. Cât de greu e pentru un sportiv să încaseze o rafală de critici și să nu riposteze. Pentru că aparițiile lui Tătărușanu în spațiul media sunt rare.

Este genul căruia nu-i place să iasă în față, un băiat cu coloană vertebrală dreaptă, care tot timpul spune lucrurilor pe nume. Este o persoană mai înclinată spre viața discretă decât spre cea în luminile reflectoarelor. Păcat că noi, românii, nu știm să ne apreciem valorile pe moment. Aduceți-vă aminte perioada când juca Hagi... Și când se mai pierdea o calificare sau nu treceam de grupe la un turneu final - gen EURO 96 - toate oalele se spărgeau în capul lui Hagi.

Și, apropo, acum toată lumea îi dă dreptate lui Hagi. Din punctul meu de vedere, Tătărușanu ne reprezintă cu mândrie în campionatele mari ale Europei. Și noi, românii, ar trebui să-i apreciem mai mult pe sportivii care reprezintă Romania. În opinia mea este unul dintre cei mai mari portari pe care România i-a avut în ultimii 20 de ani.

AC Milan e pe locul 4 în Serie A, cu 44 de puncte după 23 de etape

cu 44 de puncte după 23 de etape Azi, de la 21:45, AC Milan joacă pe teren propriu cu Atalanta, într-o partidă din etapa a 24-a

Florin Tene: "Orice echipă din Italia ar vrea să-l aibă pe Tătărușanu în lot!"

Tătărușanu - AC Milan. Continuă tu de aici...

La majoritatea echipelor la care a evoluat - Bistrița, Fiorentina, Nantes, Steaua, echipa națională - Ciprian a fost numărul unu incontestalil, dar venind la AC Milan din postura de număr 2, a reușit să demonstreze că face o treabă foarte bună în condițiile în care a jucat mai puțin decât de obicei, dar evoluțiile lui bune au culminat cu câștigarea campionatului cu AC Milan. La o echipă mare precum AC Milan îți trebuie doi sau chiar trei portari valoroși ca să poți merge pe mai multe fronturi.

Va reveni Mike Maignan în poarta lui Milan, iar lui Tătărușanu îi expiră contractul pe 30 iunie. Ce anticipezi că va face?

Tătărușanu a reușit să-și facă un nume în Italia și cred că orice altă echipă de acolo ar vrea sa-l aibă în lot.

Înțeleg că tinzi să crezi că va rămâne în Italia.

Da, da. E o variantă.

Florin Tene despre marea calitatate a lui Ciprian Tătărușanu

Cât de mult l-a ajutat mentalul în carieră?

Cred că asta este marea lui calitate. Mentalul puternic. M-a impresionat și pe mine de multe ori cu calmul de care dă dovadă în momentele foarte dificile ale jocului, mai ales că are foarte multe penalty-uri apărate. Unii se nasc cu această calitate, alții o dobândesc pe parcurs.

Trebuie să recunosc că unui portar de mare calitate îi trebuie un mental foarte puternic. Cred că această calitate l-a ajutat să devină ceea ce este acum, să ajungă la acest nivel foarte ridicat. Aduceți-vă aminte de meciurile din cupele europene ale Stelei, la penalty-uri, când s-a rostit celebra 'Apără Tătărușanu!' Ca să ajungi în momentele astea, mentalul te ajută enorm.

Ar mai fi ajutat sau nu naționala dacă nu ar fi luat decizia de a se retrage în urmă cu doi ani și jumătate?

Cred că este o pierdere mare în momentul de față pentru echipa națională. Dar el a ales să se retragă și trebuie să-i respectăm decizia. Naționala în momentul de față este în cautarea portarului titular, iar asta spune multe… Îmi plac portarii români convocați în ultima perioadă, dar le lipsește experiența internațională.

24 de meciuri a jucat Tătărușanu la AC Milan în acest sezon

31 de goluri a încasat Tătărușanu la AC Milan în acest sezon

30 iunie e data la care îi expiră contractul cu AC Milan

Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu au fost titulari în ultimele meciuri ale naționalei (Slovenia 1-2 / Moldova 5-0)

Mesajul lui Ciprian Tătărușanu, pe 9 noiembrie 2020, ziua în care și-a anunțat

”Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa națională încă de la începutul acestui an. Până la 34 de ani, am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare și mândrie, de fiecare dată recunoscător pentru că sunt convocat și pentru că pot cânta imnul purtând cel mai important tricou pentru mine. Tricoul în care am visat să joc de când eram copil.

În curând voi împlini 35 de ani, așa că în ultimele luni mi s-a întărit convingerea că e momentul să iau această decizie. Am avut o relație foarte bună cu toți selecționerii României din acești 11 ani și cu toți membrii staff-urilor tehnice, așa că orice speculație legată de alte presupuse motive decât cele pe care vi le împărtășesc nu își are locul. Am fost convocat, am jucat, am apărat pentru România și în această misiune specială am pus tot ce am avut mai bun ca fotbalist.

Ciprian Tătărușanu, 73 de meciuri în naționala României

Pur și simplu cred că este timpul ca alți portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naționale, iar eu să fac un pas în spate. Avem portari tineri de mare perspectivă, avem portari cu experiență care pot face față oricând acestui rol. S-a încheiat un ciclu, prin finalul campaniei de calificare la EURO și prin disputarea ultimei ediții din Liga Națiunilor, și începe un alt ciclu, prin preliminariile de Mondial programate în primăvară. Așadar, acesta cred că e momentul cel mai bun pentru ca povestea mea frumoasă la echipa națională să se încheie.

Vreau să mulțumesc tuturor suporterilor, selecționerilor, membrilor staff-urilor tehnice, Federației Române de Fotbal, oamenilor din staff-urile administrative și medicale, alături de care am lucrat și de la care am învățat atât de multe lucruri. Poate că felul meu de a fi nu a fost mereu cel așteptat de public și jurnaliști, dar știu sigur că acest fel de a fi a contat enorm pe teren, acolo unde am avut responsabilitatea cea mai importantă, aceea de a apăra poarta României.

Sunt fericit pentru 11 ani frumoși și vă asigur că am fost de fiecare dată mândru să joc pentru România, dând totul pentru echipa mea. Să pot fi căpitanul României a însemnat pentru mine cel mai frumos lucru din carieră. Vă mulțumesc!”, a fost mesajul lui Tătărușanu, publicat de site-ul FRF.

600.000 de euro e cota lui Tătărușanu

5 milioane de euro e cea mai înaltă cotă de piață atinsă de portarul lui AC Milan

73 de selecții a strâns Tătărușanu la echipa națională

13 selecții are Tătărușanu la reprezentativa de tineret

Florin TENE

Născut: 10.11.1968 (București)

Post: portar

În Divizia A și Cupă

Debut Div.A: 18.06.1987, Sp.Stud. – Dinamo 5-4

Debut cupă: 21.02.1990, Strungul Arad – Flacăra Moreni 2-1

1986-87: Dinamo 1/0 0/0

1988-89: Flacăra Moreni 14/0 0/0

1989-90: Flacăra Moreni 31/0 1/0

1990-91: Gloria Bistrița 33/0 1/0

1991-92: Gloria Bistrița 11/0 0/0

Dinamo 21/0 2/0

1992-93: Dinamo 9/0 0/0

Gloria Bistrița 16/0 5/0

1993-94: Gloria Bistrița 33/1 5/0

1994-95: Dinamo 16/0 0/0

1995-96: Dinamo 5/0 0/0

Rapid 19/0 1/0

1996-97: Rapid 25/0 1/0

1998-99: Steaua 13/0 2/0

1999-00: Rocar 10/0 0/0

FC Argeș-Dacia 13/0 0/0

2000-01: Dinamo 5/0 0/0

Total: 275/1 18/0

A cucerit: 1 titlu (cu Dinamo) și 2 cupe (cu Gloria Bistrița și Steaua)

În străinătate

1997-98: Kardemir D.Ç. Karabükspor (Turcia 1) 10 0

În națională

Debut: 26.08.1992, România – Mexic 2-0

Total: 6 0

În cupele europene

Debut: 13.09.1989, FC Porto – Flacăra Moreni 2-0

Total: 15 0