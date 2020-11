Fiul campionului mondial Fabio Cannavaro, Andrea Cannavaro, a semnat cu un club puternic din Serie A! Anuntul clubului italian

Fiul castigatorului Balonului de Aur din 2006 a fost legitimat la Lazio Roma, a anuntat clubul italian prin intermediul paginii oficiale de Twitter.

Andrea Cannavaro, jucator in varsta de 16 a fost lefitimat pana acum la Guangzhou Evergrande, echipa pe care tatal sau o antreneaza in fotbalul chinez. Evergrande a fost invinsa recent de Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu, in finala campionatului Chinei. Pana cand va reusi sa se impuna la echipa mare, fiul lui Cannavaro va evolua puntru echipa U17 a lui Lazio si va fi antrenat de Marco Alboni.

Fabio Cannavaro a castigat campionatul Mondial din 2006 cu Italia, iar in cariera a mai evoluat pentru Parma, Inter, Juventus si Real Madrid.