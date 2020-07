Surpriza URIASA pe banca Fiorentinei! Si-a agatat ghetele in cui in iarna, iar acum vine sa preia clubul 

Fiorentina isi doreste ca fostul capitan al Romei sa il inlocuiasca Giuseppe Iachini pentru sezonul 2020-2021.

De Rossi a ajuns la varsta de 36 de ani si nu are deloc experienta pe postul de antrenor, dar realizarile sale ca jucator sunt impresionante.

El a petrecut 18 ani la Roma si a reusit sa stranga 616 meciuri in tricoul echipei din capitala Italiei.

Fostul mijlocas are 117 meciuri si pentru nationala Italiei, iar in 2006 a castigat Cupa Mondiala.

Fiorentina se afla pe locul 14 in Serie A, cu 6 puncte in afara zonei retrogradabile.

