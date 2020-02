FABULOS | Doi fani NU au reusit sa il vada pe Ronaldo la un meci si au facut plangere la tribunal! E INCREDIBIL ce a hotarat instanta

Decizie incredibila luata de un tribunal din Coreea de Sud.

Juventus a disptat un meci amical in 2019 in fata unor vedete din K-League, meci care s-a terminat 3-3, insa Cristiano Ronaldo a ramas pe banca la acea partida. Cei 65.000 de spectatori i-au cerut in repetate randuri starului portughez sa evolueze in acea partida, insa acesta a ramas pe banca tot meciul. Firma care s-a ocupat de organizarea meciului, a insistat ca Ronaldo sa joace, iar biletele cu preturi intre 23 si de 300 de euro, au fost vandute imediat.

Doi suporteri au dat in judecata firma care s-a ocupat de organizarea meciului si au obitnut castig de cauza. Un tribunal din Coreea de Sud a decis ca cei de la Fasta, firma organizatoare a partidei, trebuie sa le plateasca suma de 282 de euro celor 2 suporteri, anuntat agentia YonHap.