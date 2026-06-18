Craiova și Rapid, promovate recent în Superliga Feminină

Echipa de fotbal feminin a CS Universitatea Craiova s-a clasat pe primul loc în Seria 2 din Liga 2 și a reușit promovarea în Superliga Feminină, alături de câștigătoarea celeilalte grupe din eșalonul secund, FC Rapid București. Nu va fi prima echipă din Bănie care vrea titlul suprem în această competiție, CFR Craiova fiind campioană în stagiunea 1991-1992, a doua ediție organizată a campionatului feminin.

Începând cu 1990, competiția a fost câștigată de Olimpia Cluj / U Olimpia Cluj (12), CFF Clujana (7), ICIM Brașov / Fartec Brașov (4), Farul Constanța (3), Interindustrial Oradea / Motorul Oradea (3), Conpet Ploiești (2), Regal București (2), CFR Craiova (1) și FCM Târgu Mureș (1).

Ediția viitoare a Superligii feminine se anunță una foarte disputată, echipele angrenate în competiție fiind FCV Farul Constanța, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, Politehnica Timișoara, U Olimpia Cluj, Gloria Bistrița, Unirea Alba Iulia, FC Rapid București și CS Universitatea Craiova.

Echipa secundă se poate desființa, după ce finanțarea academiei a fost cedată primăriei

Dacă clubul craiovean este în sărbătoare, pentru că echipa de seniori a reușit eventul (campionat - Cupa României) și va juca în preliminariile Champions League, iar echipa feminină a promovat în Superliga Feminină, există și o veste proastă.

Academia U CRAIOVA 1948 Club Sportiv SA s-a clasat pe locul al 11-lea la nivel național, în clasificarea FRF pe anul 2026, dar începând cu acest an va surveni o mare schimbare. Primăria Municipiului Craiova va prelua administrarea și finanțarea academiei clubului, respectiv a grupelor de fotbal masculin și feminin. Schimbare va aduce, cel mai probabil, desființarea echipei secunde a clubului.

CSU Craiova II avea mari șanse de promovare în eșalonul secund, dar s-a încuract pe final de sezon, reușind în ultimele cinci etape doar o victorie (4-0 cu Vulturii Fărcășești), cele trei remize (1-1 cu Jiul Petroșani, 2-2 cu SCM RM. Vâlcea, 0-0 cu Minerul Lupeni) și o înfrângere (0-3 cu Minerul Lupeni, în meciul decisiv din ultima etapă a play-off-ului) coborând echipa pe locul al treilea în clasament și pierzându-se astfel șansa de a promova direct sau de a juca barajul pentru ultimul loc disponibil în Liga 2.

Echipa secundă ar fi avut un buget de peste 1 milion de euro, în sezonul 2025-2026. Echipa s-a despărțit deja de Dan Spătaru (Știința Poli Timișoara), Marian Danciu (SCM Rm. Vâlcea), Vasile Constantin (SCM Rm. Vâlcea) și Tudor Suciu (Sănătatea Cluj / împrumut expirat), iar pentru majoritatea jucătorilor tineri din lot ar putea urma împrumuturi la echipe din Liga 2 și Liga 3.

Foto - Academia Universitatea Craiova (FB)