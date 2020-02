FENOMENAL! Ce record a doborat Cristiano Ronaldo dupa golul marcat in meciul cu Verona

CR7 doboara un nou record!

Dupa ce a inceput slab sezonul la Juventus, Cristiano Ronaldo face acum legea in Serie A! In meciul cu Verona a reusit sa inscrie din nou si bifeaza astfel al 10-lea meci consecutiv in care si-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Portughezul este primul jucator al "bianconerilor" care reuseste o asemenea performanta in toata istoria clubului. De asemenea, cu golul de azi, Ronaldo a reusit sa inscrie cel putin 20 de goluri in campionat pentru al 11-lea sezon la rand.

Meciurile in care a marcat:

Juventus - Sassuolo (1 gol)

Lazio - Juventus (1 gol)

Juventus - Udinese (2 goluri)

Sampdoria - Juventus (1 gol)

Juventus - Cagliari (3 goluri)

AS Roma - Juventus (1 gol)

Juventus - Parma (2 goluri)

Napoli - Juventus (1 gol)

Juventus - Fiorentina (2 goluri)

Verona - Juventus (1 gol)