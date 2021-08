E scandalul momentului în Italia! Papu Gomez își acuză un fost antrenor că l-ar fi bătut

Din articol Răspunsul lui Gasperini

Fotbalul italian trece prin momente delicate.

Alejandro "Papu" Gomez, fost fotbalist la Atalanta, actualmente la Sevilla, își acuză un fost antrenor că ar fi încercat să îl bată. Fotbalistul argentinian spune că a plecat de la Atalanta pentru că Gian Piero Gasperini.

"Gasperini a încercat să mă bată. Este în regulă să discuți, dar nu pot să accept agresiunea fizică. Așa că, în urma acestui gest, am programat o întâlnire cu Antonio Percassi (n.r. președintele Atalantei) și i-am spus că sunt dispus să continuăm împreună, recunoscând că am avut partea mea de vină: am oferit un exemplu greșit din postura de căpitan deoarece nu am respectat o indicație din partea antrenorului.

Dar i-am spus președintelui și că vreau ca Gasperini să își ceară scuze. Un club nu poate accepta un antrenor care încearcă să își atace jucătorul. Ziua următoare am avut o întâlnire cu toată echipa. Mi-am cerut scuze de la toată lumea. Cu toate acestea, Gasperini nu a scos nici măcar un cuvânt. După câteva zile, i-am spus președintelui că nu mai vreau să rămân la echipă", a povestit fotbalistul, pentru ”La Nacion

Răspunsul lui Gasperini

Antrenorul italian a reacționat imediat după ce au apărut, în mediul public, acuzațiile lui Gomez. El spune că, în realitate Gomez a fost cel care a fost agresiv, nu el.

"Atitudinea lui Gomez, pe teren şi în afara acestuia, devenise inacceptabilă pentru antrenor şi coechipieri. Agresiunea fizică a fost lui, nu a mea.

Dar adevăratul motiv pentru care a părăsit clubul din Bergamo este pentru că nu a respectat proprietarii clubului (familia Percassi). Eu sper, însă, că Gomez va continua să fie protagonist pentru prestaţiile sale, aşa cum a fost la Atalanta", a spus Gasperini, pentru Gazzetta dello Sport.

