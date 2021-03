Gol BIJUTERIE reusit de Diallo in fata lui AC Milan! Imaginile care fac inconjurul lumii! Cum a inscris desi era cu spatele la poarta

Manchester United se lupta cu AC Milan pentru un loc in sferturile de finala ale Europa League.

Englezii au preluat conducerea in meciul tur, disputat in Anglia, printr-o reusita superba a lui Amad Diallo. Ivorianul in varsta de 18 ani a marcat primul sau gol pentru Manchester United in poarta lui AC Milan.

In minutul 50, Diallo a preluat o pasa perfecta trimisa de Bruno Fernandes si, desi se afla cu spatele la poarta, a trimis balonul cu capul peste Donnarumma, direct in plasa.

Amad Diallo’s first ManUtd goal. pic.twitter.com/ZqxDGeeEVW — The Bench & Bleachers Podcast. (@BenchNBleachers) March 11, 2021