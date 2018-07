"Doarme 4 ore, apoi mananca!" Un roman dezvaluie programul TITANIC al lui Cristiano Ronaldo! Cum a ajuns o BESTIE!

Cristiano Ronaldo i-a socat pe medicii lui Juventus la vizita medicala.

Cristiano Ronaldo a ajuns la Juventus la 33 de ani, iar multi se tem ca este prea batran pentru marea performanta. Medicii care i-au facut vizita medicala au anuntat insa ca portughezul are corpul unui tanar de 20 de ani, in urma regimului strict tinut de jucator.

Conform raportului medical, Ronaldo doar 7% grasime corporala, cu 3% mai putin decat media sportivilor de aceeasi varsta cu el. De asemenea, Ronaldo are 50% masa musculara, cu 4% mai mult decat un fotbalist obisnuit.

Ciprian Panait, un antrenor roman care a activat si la arabi, a avut un colaborator portughez, cu legaturi in anturajul lui Cristiano Ronaldo. Acesta povesteste cum Ronaldo a apelat la un antrenor personal care il ajuta sa se mentina vesnic tanar.

"Din ce am inteles, Cristiano are acasa un life coach, iar acesta ii regleaza ritmul. Ronaldo doarme patru ore, apoi mananca, iar doarme patru ore, iar mananca. Are un program strict, de aceea arata asa la cei 33 de ani ai sai. Pana si medicii lui Juventus au ramas socati de forma sa fizica aratata", a spus Ciprian Panait in Prosport.

Ronaldo nu pierdea vremea nici macar atunci cand primea liber de la antrenamente, mai spune Panait.

"Va dau un exemplu: Deco, un jucator exponential la nationala, se relaxa alaturi de Cristiano si ceilalti jucatori, dar Ronaldo nu era implicat 100 la suta in grup. De ce? Se ducea la sala de forta, facea flotari, abdomene...Deci, era dupa amiaza lor libera, ei se bucurau, iar el se antrena", a completat Panait.