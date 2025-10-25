GALERIE FOTO Accidentare incredibilă în Napoli - Inter: De Bruyne a rămas blocat după ce a marcat din penalty

Accidentare incredibilă &icirc;n Napoli - Inter: De Bruyne a rămas blocat după ce a marcat din penalty Serie A
Kevin De Bruyne, starul lui Napoli, a deschis scorul în derby-ul cu Inter, însă belgianul a acuzat imediat o accidentare gravă.

Kevin De Bruyne Inter Milano Napoli cristi chivu
Napoli, echipă rănită după rușinosul 2-6 contra lui PSV Eindhoven, a reușit să deschidă scorul în derby-ul cu Inter, formația lui Cristi Chivu cu șapte victorii consecutive înaintea derby-ului de pe Stadio Diego Armando Maradona.

Kevin De Bruyne, accidentare cum rar se vede în Napoli - Inter

Napoli a primit un penalty în minutul 29, după ce Henrikh Mkhitaryan l-a faultat în careu pe Di Lorenzo. Jucătorii lui Inter au protestat vehement, însă decizia a fost confirmată din camera VAR, iar Kevin De Bruyne a transformat lovitura de la 11 metri pentru 1-0.

De Bruyne a șutat foarte bine, în dreapta lui Sommer, însă belgianul nu a putut sărbători. A rămas nemișcat zeci de secunde în fața colegilor, acuzând o accidentare musculară în zona coapsei.

Fostul star de la Manchester City a acuzat dureri puternice, a așteptat intervenția medicilor, a ieșit cu greu în afara terenului și cu greu a reușit să pășească. Antonio Conte nu a avut de ales și l-a înlocuit pe De Bruyne cu Mathias Oliveira.

