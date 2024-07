„Dracii roșii” au învins România, la Koln, dar au terminat sub echipa națională a țării noastre, în Grupa E, înregistrând o inferioritate de două goluri la numărul de reușite semnate.

Fluierat de o parte din suporterii Belgiei la capătul meciului cu ucrainenii, Romelu Lukaku a fost „sancționat” pentru inabilitatea de a marca, până acum, la EURO 2024.

„E în regulă, putem câștiga următorul meci afurisit!”, le-a spus Kevin De Bruyne, în limba engleză, coechipierilor săi, la finalul partidei cu Ucraina, încheiate scor 0-0, pe fondul unei nehotărâri vizibile atât în gestiunea tensiunii, cât și în acceptarea unui bilanț modest în faza grupelor.

„Dacă batem Franța, Tedesco e cel mai bun antrenor din lume!”, a declarat căpitanul belgian pentru Standaard, făcând aluzie la exagerările care sunt scrise în anumite publicații din țara sa.

