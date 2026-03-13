Sunt alegeri la clubul FC Barcelona pentru funcția de președinte, iar candidații, așa cum se practică în special în politică, se atacă fără încetare și încearcă să vină cu promisiuni cât mai bombastice. Unul dintre ei, Victor Font, care s-a și remarcat prin discursul său radical, categoric, dar fără substanță și nerealist, a lansat un atac usturător la adresa lui Joan Laporta.

Victor Font a intensificat presiunea asupra actualului președinte al Barcelonei, Laporta, acuzând conducerea clubului că a comis un păcat capital prin înstrăinarea celui mai mare jucător din istoria clubului.

Victor Font vorbește tot mai mult de transferul lui Erling Haaland la Barcelona, dar pare că minte

Acum a plusat cu o mutare care pare, din exterior, imposibilă dacă luăm în calcul problemele de ordin financiar pe care le are Barcelona. El vrea să facă tot posibilul pentru aducerea lui Erling Haaland de la Manchester City!

Echipa catalană își dorește să îmbunătățească în centrul atacului în vară, iar una dintre variantele vehiculate în ultima perioadă este Erling Haaland.

Discuția despre un posibil transfer al fotbalistului norvegian a fost reaprinsă de Victor Font. Acesta chiar a spus că a avut discuții cu reprezentații lui Haaland pentru a stabili dacă o mutare este posibilă.

Agentul lui Erling Haaland neagă că a vorbit cu Victor Font

Agentul jucătorului de 25 de ani a dezvăluit că nu a fost contactat de nimeni, astfel că declarația lui Font pare că întărește și mai mult ideea că este doar un personaj care aruncă vorbe în stânga și în dreapta, din dorința de a se face remarcat.

”Suntem convinși că vom avea prioritate să-l semnăm dacă dorește să accepte o nouă provocare.

Sunt convins că aceste contracte de lungă durată nu pot fi onorate. Aici, noi trebuie să fim atenți la situația unui jucător care iubește Spania, care a făcut declarații despre cât de uimit a fost de Camp Nou când a venit aici.

Și Madridul și-a dorit acest lucru, să îl aducă pe Haaland, așa că, făcând o mișcare care ne protejează și ne oferă această opțiune, sunt convins că putem face acest transfer”, a spus Font.

Atacantul norvegian 29 de goluri și șapte pase decisive în 40 de meciuri jucate pentru Manchester City în actualul sezon.

Erling Haaland este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.