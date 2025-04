Deși a avut probleme serioase cu accidentările, nu mai puțin de trei jucători părăsind terenul după primele 45 de minute, Parma a reușit să se impună contra lui Juventus. Unicul gol al meciului a fost înscris de Mateo Pellegrino, în prelungirile primei reprize, cu o lovitură de cap după o centrare a lui Emanuele Valeri.

Primul eșec al lui Igor Tudor la Juventus, suferit împotriva lui Chivu: "Parma, o echipă puternică acum"



Rezultatul este unul uriaș pentru Parma: echipa lui Chivu a urcat pe locul 15, cu 31 de puncte, șase deasupra primei poziții retrogradabile, ocupată de Venezia.



În schimb, Juventus a ratat șansa de a urca pe locurile de Champions League și a rămas pe 5. Igor Tudor, antrenorul numit luna trecută, a suferit primul eșec pe banca torinezilor, iar la final a ținut să elogieze forma traversată de Parma.



"Ne-a lipsit puțin din toate. În repriza secundă am presat mult, dar nu am fost foarte periculoși. Ei au fost mai buni pe mingea a doua și au arătat mai mult spirit de luptă. Am încasat un gol pentru care nu trebuia să-l încasăm, după o centrare de la 40 de metri. Suntem dezamăgiți, dar mergem înainte. Mai sunt 5 meciuri și multe puncte puse în joc.



Am avut o problemă cu amânarea meciului, dar nu e o scuză. Trebuie să ne adaptăm. Parma este o echipă care e puternică acum. Practică un fotbal simplu - aruncă mingea și luptă.



Având în vedere cât am presat în repriza secundă, am fi meritat un gol. Din nefericire, nu am fost incisivi în ofensivă", a spus Igor Tudor, la DAZN.

Rezultatele înregistrate de Parma cu Cristi Chivu pe bancă



Etapa 26: Parma - Bologna 2-0

Etapa 27: Udinese - Parma 1-0

Etapa 28: Parma - Torino 2-2

Etapa 29: Monza - Parma 1-1

Etapa 30: Verona - Parma 0-0

Etapa 31: Parma - Inter 2-2

Etapa 32: Fiorentina - Parma 0-0

Etapa 33: Parma - Juventus 1-0

Cristi Chivu: ”Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ!”

La final, antrenorul român a ținut să își felicite elevii, dar și să le transmită acestora să rămână cu picioarele pe pământ.

”Sper că aceasta să fie una dintre multele victorii din cariera mea, dar și din cariera acestor băieți, pentru inima pe care au arătat-o. Sunt fericit pentru ei și pentru publicul minunat. Împotriva lui Juve este întotdeauna o victorie frumoasă, trebuie să ne bucurăm de ea și să fim fericiți. Nu a fost ușor, pentru că am pierdut doi jucători după doar câteva minute și a trebuit să facem unele modificări. Keita a avut ceva dificultăți, dar apoi am fost buni în a pune în dificultate o echipă puternică precum Juve.

Serie A nu este niciodată simplă, indiferent de adversarul pe care îl întâlnești. Băieții noștri s-au adaptat imediat la această realitate, înțelegând momentele meciului. În două meciuri și jumătate nu am primit gol, dar acest lucru se datorează muncii întregii echipe și grupului care face lucruri frumoase și merită toate laudele noastre.

Leoni, la fel ca întreaga echipă, trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să continue să muncească. Astăzi a făcut un meci mare, nici nu pare atât de tânăr, dar are un potențial mare să devină mai bun. Merită felicitările și premiul de MVP, dar eu trebuie să fiu antrenorul și să-i arăt și greșelile pe care le-a făcut.

Mai avem de jucat cinci meciuri, trebuie să mai facem puncte pentru a fi siguri că ne menținem în Serie A”, a spus Cristi Chivu după meci.