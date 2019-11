Nimic nu este imposibil in Coreea de Nord. O intreaga tara poate crede ca Portugalia a castigat Cupa Mondiala.

Cum si din ce motiv s-a intamplat asta? In 2010 Coreea de Nord a participat la Campionatul Mondial din Africa de Sud intr-o grupa de foc din care mai faceau parte Brazilia si Portugalia.

Coreea a pierdut la limita contra Braziliei, iar conducatorii au decis ca meciul cu Portugalia o sa fie transmis pentru prima data in istoria tarii in direct pentru populatie.

Portugalia a zdrobit nationala din Asia cu 7-0, dar transmisiunea s-a oprit dupa doar 4 goluri, supremul conducator n-a mai suportat umilinta.

Pentru a digera mai usor umilinta, cei din Coreea au schimbat istoria Campionatului Mondial, iar Portugalia a fost data drept castigatoare dupa o victorie in fata Argentinei.

Ronaldo este idol chiar si in Coreea de Nord, iar toate acestea au fost povestite de un turist portughez care calatorit in tara din Asia.

In realitate Spania s-a impus in finala dupa o victorie in prelungiri contra Olandei atunci cand Iniesta ducea trofeul la Madrid.