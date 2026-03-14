Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul și căpitanul celor de la Dinamo, care a marcat și un gol în partida din Giulești, a fost nervos la flash-interviu și a pus ”tunurile” pe brigada condusă de Istvan Kovacs.

Mijlocașul face referire la faza golului din minutul 67, marcat de Claudiu Petrila. Înainte de execuția superbă a mijlocașului rapidist, Alexandru Musi este împins de Andrei Borza, dar centralul a lăsat jocul să continue.

În ciuda protestelor celor de la Dinamo, Kovacs nu a revenit asupra deciziei, iar VAR-ul nu l-a chemat pentru a revedea faza.

Cătălin Cîrjan: ”O fază clară de fault”

„E foarte greu să vorbim despre fotbal, toți ne-am uitat la faza de golul doi al lor, o fază clară de fault. E intensitate mare, e un fault clar. Ne-am uitat de zece ori până acum în vestiar, e fault clar, n-am ce să spun mai mult de atât.

Arbitrul a spus că se verifică, după a dat gol. N-a dat explicații. (n.r. - despre gestul de la gol) Să nu se înțeleagă că a fost pentru domnul Șucu, anumiți oameni de acolo au fost împotriva mea când am fost eu la Rapid, n-au vrut ca eu să reușesc și d-asta am simțit să fac asta.

Nu e o serie bună, dar în seara asta am început foarte bine. E clar că trebuie să vedem unde greșim, dar în seara asta cred că ne-am luptat, am dat tot ce am avut mai bun și acel fault a influențat jocul.

Este foarte frustrant, meciul ăsta nu s-a decis pe teren, a fsot decis în altă parte dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Dăm totul la fiecare meci, să nu uităm că suntem în semifinalele Cupei”, a spus Cătălin Cîrjan, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 31 de puncte și va fi lider în Superligă la finele acestei etape, indiferent de rezultatul meciului dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Dinamo rămâne ultima în play-off, cu 26 de puncte și pierde, momentan, contactul cu locurile fruntașe.

În următoarea partidă din campionat, Rapid se va deplasa la Cluj pentru meciul cu CFR, iar Dinamo va juca pe teren propriu cu liderul Universitatea Craiova.