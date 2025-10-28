Presa italiană scrie că antrenorul român a identificat mai multe probleme în jocul echipei și vrea să corecteze rapid vulnerabilitățile defensive.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Chivu a analizat în detaliu meciul pierdut pe „Diego Armando Maradona” și a discutat alături de jucători despre erorile comise atât pe plan ofensiv, cât și pe cel defensiv.

Tehnicianul ar fi evitat să dea vina pe greșelile individuale, concentrându-se pe aspectele colective, cum ar fi lipsa de comunicare și sincronizare, dar și o „percepție slabă a pericolului” în fazele de apărare.

„Cristi Chivu cere de mult timp o echipă agresivă, care recuperează rapid mingea și joacă vertical. Dar acest stil implică riscuri. Cu apărarea urcată la 40 de metri de poartă, Inter a fost expusă contra unui adversar inteligent precum Napoli”, notează Gazzetta.

Cristi Chivu pregătește o schimbare la Inter

Antrenorul român nu va renunța la filosofia sa ofensivă, dar ia în calcul câteva ajustări tactice, informează sursa citată.

Începând chiar cu meciul de miercuri contra Fiorentinei, Chivu ar putea coborî linia de fund și reduce spațiile dintre compartimente, păstrând în același timp intensitatea pressingului.

„Nerazzurrii” au un final de toamnă de foc, cu meciuri cu Fiorentina (29 octombrie), Verona (2 noiembrie), Kairat Almaty (5 noiembrie, Champions League), Lazio (9 noiembrie), AC Milan (23 noiembrie) și Atletico Madrid (26 noiembrie).

