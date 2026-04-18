Coventry City şi-a încheiat vineri absenţa de 25 de ani din Premier League cu un egal, 1-1, în deplasarea de la Blackburn Rovers, asigurându-şi astfel promovarea din Championship.

Având nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic promovarea, echipa lui Frank Lampard, lideră în clasament, a obţinut un egal graţie golului marcat cu capul de Bobby Thomas în ultimele minute ale meciului de la Ewood Park.

Coventry, din nou în Premier League

Blackburn preluase conducerea la scurt timp după pauză, printr-un şut deviat al lui Ryoya Morishita.

Fluierul final a declanşat sărbătorile pe teren şi scene de delir în rândul celor 7.000 de suporteri veniţi în deplasare.

Coventry ocupă primul loc în clasament cu 86 de puncte din 43 de meciuri, cu 13 puncte în faţa echipei Millwall, situată pe locul trei. Ipswich Town, Millwall, Southampton şi Middlesbrough se luptă pentru al doilea loc de promovare automată.