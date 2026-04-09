Cristi Chivu, întrebat frontal: "Să zicem că iei titlul, ce vei face?"

Cu 7 etape rămase de disputat din Serie A, Inter este lider, cu 72 de puncte, 7 deasupra lui Napoli și 8 peste AC Milan. "Nerazzurrii" au încheiat seria negativă de 4 meciuri consecutive fără victorie, după ce au câștigat clar meciul cu AS Roma din weekend, scor 5-2.

Cristi Chivu, interviu pentru Sky cu 7 etape înainte de finalul sezonului cu Inter

La câteva zile după victoria cu AS Roma, Cristi Chivu a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Sky, care l-au întrebat, printre altele, care a fost cea mai mare provocare cu care s-a confruntat în primul său sezon la Inter.

"Să încerc să fiu eu însumi. Am reușit, deși aveam posibilitatea să îmi pun diverse măști. Am ales să am puterea și curajul de a rămâne cine sunt eu, fără să mă pierd. Din punct de vedere profesional m-am îmbunătățit enorm", a răspuns Chivu.

Întrebat dacă există vreun meci din acest sezon pe care și-ar dori să îl rejoace, tehnicianul lui Inter a răspuns scurt: "Nu. Eu mereu privesc către următorul joc".

Chestionat pe marginea detaliilor care vor face diferența în lupta pentru titlu, Chivu a răspuns din nou scurt: "Curajul, personalitatea și dorința de a domina".

Pe final, Chivu a fost întrebat ce va face dacă va câștiga titlul cu Inter în primul său sezon plin ca antrenor în Serie A sau dacă are vreo superstiție.

"Nu, nu sunt superstițios și nu fac astfel de promisiuni. Eu cred în muncă", a replicat Chivu.