Miercuri seară, pe ”Stadio Olimpico”, a avut loc Lazio - Inter, finala Coppa Italia, la finalul căreia echipa pregătită de Cristian Chivu s-a impus cu 2-0.

Rezultatul pozitiv al Interului contra lui Lazio a venit la câteva zile după ce ambele s-au confruntat în campionat, unde ”nerazzurrii” au pășit învingători cu 3-0.

Primele reacții după ce Cristi Chivu a câștigat Coppa Italia: ”Nu te așteptai să vezi asta”

După meci, Florin Gardoș a evidențiat la emisiunea Play On Sport că Inter a meritat pe deplin victoria

”În primele minute, Lazio s-a apărat. Am văzut ceva probleme pentru Inter la construcție, sus venea foarte mult la primire. Lazio s-a apărat foarte mult. Cred că dacă nu era acel autogol, ar fi fost un meci puțin mai dificil, dar așa, odată ce a venit golul, lucrurile s-au mai lămurit. Pe final Lazio a avut puțină posesie, dar victorie pe deplin meritată, zic eu”, a spus Florin Gardoș.

De aceeași părere a fost și Costel Pantilimon, care l-a felicitat pe antrenorul ”nerazzurrilor”

”Felicitări lui Cristi. O finală controlată total de Inter, poate exceptând ultimele 15 minute când Inter gestiona rezultatul. În rest, un Inter complet superior. Și din punctul de vederea al posesiei. Lazio a avut un sezon nefericit. Inter își dovedește supremația din acest sezon și bravo lui Cristi pentru performanțele din actuala stagiune”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

Inter a deschis scorul în minutul 14, în urma autogolului lui Adam Marusic. Lautaro Martinez a dus scorul la 2-0 în minutul 35, după ce a speculat o eroare în defensiva adversă.

