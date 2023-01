Cremonese poartă negocieri pentru transferul lui Vlad Chiricheș! Poate fi antrenat de un fost campion din Premier League

Chiricheș a prins doar cinci meciuri pentru echipa sa în acest sezon de Serie A, la care se mai adaugă un meci în Cupa Italiei. Fundașul român ar putea face pasul la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute, dar nu în Serie A, ci în Serie B!

Jurnalistul Nicolo Schira anunță pe pagina sa de Twitter că gruparea din Cremona poartă negocieri cu Cagliari pentru transferul lui Chiricheș. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord, având în vedere că internaționalul român a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon cu Cremonese, alături de care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

#Cagliari are in talks with #Cremonese to try to sign Vlad #Chiriches. #transfers