A fost bătaie mare pentru un bilet la finala Coppa Italia dintre Lazio și Inter Milano. Meciul are o miză aparte pentru ambele echipe, pe lângă trofeul care va rămâne gravat în palmares. Pentru biancocelesti, aceasta reprezintă singura șansă de a mai prinde un loc pentru cupele europene, având în vedere că socotelile din campionat sunt cam încheiate (pentru al doilea an la rând).

Trupa lui Sarri întâlnește proaspăta campioană a Italiei și cea mai bună formație din Serie A din acest sezon, iar istoria nu o dă ca victimă sigură: Lazio se numără printre cele mai titrate echipe din istoria Coppa Italia, cu șapte trofee câștigate.

Roma e ”sufocată” de turiști

De partea cealaltă, Inter ”vânează” primul event după o pauză de 16 ani. Ar fi o performanță uriașă și pentru Cristi Chivu, la primul sezon ca antrenor pe ”Meazza”.

Cu o zi înainte de marea finală, ”tifoșii” nu și-au făcut apariția în cele mai populate locuri din oraș, dar străzile n-au rămas goale. Panteonul, Fontana di Trevi și Colosseumul au fost ”sufocate” de grupuri de turiști. Zona centrală a Romei a fost arhiplină, marți, în jurul prânzului.

Evident, sunt și turiști veniți special în oraș pentru finala Coppa Italia și care au profitat de timpul liber pentru a se poza cu cele mai importante obiective turistice din capitala Italiei.