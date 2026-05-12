GALERIE FOTO Corespondență de la Roma | Sufocată de turiști, ”Cetatea eternă” produce, anual, sume uriașe

Corespondență de la Roma | Sufocată de turiști, ”Cetatea eternă” produce, anual, sume uriașe Serie A Fontana di Trevi, în cursul zilei de marți, ora 13:00 / Foto: Sport.ro.
Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Lazio și Inter Milani poate fi urmărit LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00.

TAGS:
romaLazio - Interturism romaLazioIntercristi chivu
Din articol

A fost bătaie mare pentru un bilet la finala Coppa Italia dintre Lazio și Inter Milano. Meciul are o miză aparte pentru ambele echipe, pe lângă trofeul care va rămâne gravat în palmares. Pentru biancocelesti, aceasta reprezintă singura șansă de a mai prinde un loc pentru cupele europene, având în vedere că socotelile din campionat sunt cam încheiate (pentru al doilea an la rând). 

Trupa lui Sarri întâlnește proaspăta campioană a Italiei și cea mai bună formație din Serie A din acest sezon, iar istoria nu o dă ca victimă sigură: Lazio se numără printre cele mai titrate echipe din istoria Coppa Italia, cu șapte trofee câștigate.

Roma e ”sufocată” de turiști

De partea cealaltă, Inter ”vânează” primul event după o pauză de 16 ani. Ar fi o performanță uriașă și pentru Cristi Chivu, la primul sezon ca antrenor pe ”Meazza”.

Cu o zi înainte de marea finală, ”tifoșii” nu și-au făcut apariția în cele mai populate locuri din oraș, dar străzile n-au rămas goale. Panteonul, Fontana di Trevi și Colosseumul au fost ”sufocate” de grupuri de turiști. Zona centrală a Romei a fost arhiplină, marți, în jurul prânzului.

Evident, sunt și turiști veniți special în oraș pentru finala Coppa Italia și care au profitat de timpul liber pentru a se poza cu cele mai importante obiective turistice din capitala Italiei.

  • 21aca9e8 a1c7 485c b32d 5f8d756fccba
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Turismul susține masiv bugetul local în Roma. Ca să ne facem o idee, în 2022, cei care gospodăresc orașul au ajuns la o cifră de 8,5 miliarde de euro doar din turism, iar după doar doi ani, în 2024, suma totală a ajuns la 13,3 miliarde de euro, scrie turismoroma.it.

Juventus rămâne cea mai titrată echipă din istoria Coppa Italia

În topul câștigătoarelor all-time ale Coppa Italia, Inter este pe locul doi, cu nouă trofee, la egalitate cu AS Roma, și se poate desprinde dacă se va impune în finala cu Lazio. Nici formația pregătită de Maurizio Sarri nu stă rău la acest capitol, fiind considerată una dintre ”specialistele” competiției.

Cu doar două ”Scudetto”, Lazio și-a rotunjit palmaresul intern cu șapte trofee Coppa Italia, fiind a patra cea mai titrată la acest capitol. Lider autoritar este Juventus, cu 15 Cupe.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ARTICOLE PE SUBIECT
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
ULTIMELE STIRI
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Gazdele au trecut pe lângă gol
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Gazdele au trecut pe lângă gol
Florentino Perez, conferință de presă misterioasă la Real Madrid în toiul scandalurilor: ”Vor să pună mâna pe club!”
Florentino Perez, conferință de presă misterioasă la Real Madrid în toiul scandalurilor: ”Vor să pună mâna pe club!”
Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG
Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG
Sinner a egalat la Roma seria record a lui Djokovici la turneele Masters 1000
Sinner a egalat la Roma seria record a lui Djokovici la turneele Masters 1000
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko



Recomandarile redactiei
Florentino Perez, conferință de presă misterioasă la Real Madrid în toiul scandalurilor: ”Vor să pună mâna pe club!”
Florentino Perez, conferință de presă misterioasă la Real Madrid în toiul scandalurilor: ”Vor să pună mâna pe club!”
Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG
Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Lovitură sub centură pentru FCSB: ”Situația nu mai e necunoscută”
Lovitură sub centură pentru FCSB: ”Situația nu mai e necunoscută”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Gazdele au trecut pe lângă gol
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Gazdele au trecut pe lângă gol
Alte subiecte de interes
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!