Florentino Perez, conferință de presă misterioasă la Real Madrid în toiul scandalurilor: ”Vor să pună mâna pe club!”

În cursul zilei de marți, Real Madrid a emis un comunicat oficial în care anunța că președintele clubului de pe ”Santiago Bernabeu” a organizat o conferință de presă de urgență, fără a dezvălui motivul.

La ora 19:00, Florentino Perez a intrat în sala de conferințe și a anunțat direct că nu va demisiona din funcție, dar că vor fi organizate alegeri pentru conducerea clubului. Motivul? Legendarul președinte al lui Real Madrid acuză că terțe persoane vor să pună mâna pe putere clubul de pe ”Bernabeu” motiv pentru care recurg la tactici ”murdare”.

Perez dorește astfel să dea șansa oricui dorește să ajungă la putere la Real Madrid să își prezinte candidatura la șefia clubului și să pună capăt astfel oricăror speculații.

”Îmi pare rău să vă anunț, dar nu demisionez. Le-am cerut membrilor comisiei electorale să înceapă procesul pentru organizarea alegerilor pentru conducerea clubului, la care această conducere va candida din nou.

La Real Madrid CF nu există un singur proprietar, ci sunt membrii clubului cei care îl formează. Am luat această decizie pentru că s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor lui Real Madrid și împotriva mea. Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Profită de situație pentru a mă ataca personal. Spun: «Unde este Florentino Pérez?» Eu, de obicei, nu vorbesc public.

Unii au spus chiar că am cancer în fază terminală… Profit de ocazie pentru ca oamenii care s-au îngrijorat pentru mine să știe că sunt în continuare președintele lui Real Madrid și al companiei mele și că sănătatea mea este perfectă. Nu aș putea conduce dacă sănătatea mea nu ar fi perfectă. Dacă aș avea cancer, așa cum s-a spus, ar trebui să merg la un centru oncologic. Iar dacă aș fi mers, nu ar fi apărut asta peste tot în lume?

Împărtășesc frustrarea, pentru că anul acesta nu am reușit să câștigăm nimic. Dar trebuie să le spun și să le demonstrez că, avându-mă pe mine ca președinte, am câștigat 66 de trofee la fotbal și baschet, printre care șapte Cupe ale Campionilor la fotbal.

Vreau să mă adresez celor din spatele acestei campanii, celor care acționează din umbră: să candideze la alegeri. Acum au ocazia să o facă. Eu voi candida pentru a apăra interesele lui Real Madrid.

Eu am venit la Real Madrid pentru ca membrii clubului să conducă. Jurnaliștii cred că dacă spun ceva, oamenii îi cred. Oamenii mă cred pe mine. Unii jurnaliști se cred atât de importanți încât consideră că influențează alegerile clubului. Vă amintiți de José María García? Cu el am început.

La Real Madrid decid membrii clubului cât timp voi fi eu aici. Cine vrea să candideze, să candideze. Dar nu să vorbească pe la spate și să spună că am o față obosită, poate o am pentru că muncesc mult.

Trebuie să ies și să opresc toate astea. Nu pot accepta ca oameni din mass-media să se comporte ca și cum ar fi pus stăpânire pe club. Acum mai puțin de doi ani am câștigat titlul și trofeul Champions League, iar acum se spune că Real Madrid este în ruină și că este haos. Cum să fie haos?

Real Madrid este cel mai puternic și valoros brand din lume, clubul cu cea mai mare reputație din lume. De ce vor jurnaliștii să se ia de cel mai prestigios, cel mai apreciat și cel mai urmărit club din lume? Este un bun al tuturor. Și avem cel mai valoros lot din lume.

Mi-e rușine să spun că am fost ales cel mai bun președinte din istorie. Sunt niște copii care vor să candideze? Foarte bine, să candideze.

Am câștigat 66 de trofee la fotbal și baschet, iar în toată lumea oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu voi pleca, voi fi ultimul membru care va pleca.

Proprietarii lui Real Madrid CF sunt membrii clubului, iar dacă cineva vrea să vină să candideze la alegeri, să nu mai ezite, să candideze. Să garanteze financiar, așa cum am garantat eu în anul 2000 cu peste 170 de milioane, pentru ca jucători precum Roberto Carlos sau Bodo Illgner să își poată primi salariile.

Vreau să pun capăt acestui curent anti-madridist care s-a instalat. Vom convoca alegeri și trebuie să fac asta pentru a apăra membrii clubului. Există oameni care vor să pună mâna pe Real Madrid, pe clubul pe care l-am transformat în cel mai mare din lume.

Apoi sunt ultrașii, care se reunesc într-o mișcare numită Ámbar sau ceva de genul acesta. Și nu vor mai intra niciodată. Eu sunt felicitat din toată lumea pentru că am scăpat de ultrași, de oamenii violenți, și am sprijinul membrilor clubului, care vor oameni normali.

Mai sunt și bișnițarii de bilete: am exclus 1.600 de membri pentru revânzarea abonamentelor. Cum să facă bani un membru prin trișarea clubului Real Madrid? Și, desigur, mai avem veșnicul inamic: La Liga”, a spus Florentino Perez în cadrul conferinței de presă.