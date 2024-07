Au marcat: Cîmpanu ’60 / Braun ‘24

În minutul 89, arădenii au înscris prin Omondi, dar golul a fost anulat după două minute pentru fault în atac, după consultarea VAR.

Pentru că nu a auzit în cască ce i-au comunicat colegii din camera VAR, centralul Sebastian Colțescu a dictat reluarea jocului de la centru, semn că gazdele conduceau cu 2-1. Însă pe tabelă a apărut semnalul VAR - moment în care arbitrul de rezervă s-a dus către centralul craiovean pentru a-l înștiința că faza e analizată.

Reacția lui Mircea Rednic despre faza care a stârnit furtuna în UTA - Rapid 1-1

După analiza VAR, Colțescu a anulat reușita lui Omondi după ce a identificat faptul că stoperul slovac de la Rapid, Blazek, a fost faultat de fotbalistul arădenilor, Halef.

"Ținând cont că am făcut o repriză bună a doua, mai proaspeți, jucătorii care au intrat au adus un plus real. Îmi pare rău că am fost apropae de trei puncte, VAR a intervenit după ce s-a dat drumul la joc.

Când s-a dat drumul a dispărut VAR (n.r.: de pe tabelă) Mai ținem și cu spectacolul, cu dinamica, acum dacă l-a atins puțin, ce să zic!?

Era frumoasă o victorie. De când e cu VAR nici nu mai trebuie să te bucuri! La VAR era unul Dumitrache, la Sibiu a dat un penalty nici ăștia de la Sibiu nu știau. A fost foarte greu în condițiile astea, cu căldura mare (n.r.: - 37 de grade Celsius, la Arad, la ora meciului).

E un punct cu o echipă care are buget, antrenor de top, jucători de top și noi am făcut față. Chiar puteam să terminăm mai bine.

E o presiune. Fiecare punct contra echipelor care și-au propus obiective importante e important. E un plus și ca atitudine, și ca atmosferă, reacția publicului a fost excelentă", a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului.

UTA - Rapid 1-1

UTA Arad: R. Popa – Rodrigues, Conte, Benga, Trif – C. Mihai, Van Durmen, V. Costache (Cîmpanu ’46, Râpă ‘86) – Omondi, Dumiter (R. Cristea ’46, Halef ‘88), Fabry (J. Pedro ’46). Antrenor: Mircea Rednic.

FC Rapid: Aioani – Braun, Blazek, Iacob, Borza (El Sawy ’74) – Manea, Oaidă (Emmers ’62, Micovschi ‘74), Kait, Papeau – Hasani (Jambor ’61), Rrahmani (Burmaz ’79). Antrenor: Neil Lennon.