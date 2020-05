Colectia de masti Walter Zenga! :) Cum apare la antrenamentele lui Cagliari

Fostul antrenor al Stelei si al lui Dinamo, Walter Zenga, iese din nou in evidenta, chiar si in vremuri de pandemie. Italianul in varsta de 60 de ani posteaza zilnic, pe contul sau de Instagram, fotografii cu mastile pe care le poarta in aceasta perioada.

Fostul portar are multe masti, pe care le schimba in fiecare zi. Printre modelele pictate in culorile Italiei, se remarca mastile cu insemnele echipei Cagliari, pe care Zenga a preluat-o iarna trecuta.



Tehnicianul este nerabdator sa revina la antrenamente, fiind foarte implicat in ceea ce are de facut. Concret, in cele 12 etape care mai sunt de disputat in Serie A, el trebuie sa mentina echipa in zona linistita a clasamentului.



Reamintim ca, in Italia, autoritatile nu s-au grabit sa permita reluarea competitiilor sportive, iar sesiunile colective de pregatire au fost permise dupa data de 18 mai. Deocamdata nu se stie cu certitudine cand se va juca prima etapa.

Initial, oficialii de la Federatie au mentionat data de 13 iunie, dar aceasta varianta nu este posibila din cauza decretului premierului Conte, care a anuntat ca pana pe 14 iunie sunt interzise manifestarile sportive.