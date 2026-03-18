Lupta la titlu din Serie A părea încheiată înainte de Derby della Madonnina, însă victoria obținută de AC Milan contra lui Inter (1-0) a reaprins speranțele echipei lui Allegri. Totuși, "rossonerii" nu au profitat de egalul înregistrat de Inter contra Atalantei (1-1), pierzând duelul cu Lazio (0-1), care a făcut ca distanța dintre primele clasate să ajungă la 8 puncte.

Fabio Capello, analiza luptei la titlu din Serie A și a formei modeste a lui Inter

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Fabio Capello a vorbit pe larg despre motivele din spatele formei mai slabe a lui Inter și despre singurul lucru pe care Cristi Chivu nu a reușit să îl repare în această perioadă.

Deși Inter a obținut doar un punct în ultimele două etape, Fabio Capello nu crede că echipa lui Cristi Chivu mai poate pierde campionatul.

"Lipsește acea furie din jocul lui Inter, iar jocul este foarte lent. Echipa reușește să producă situații periculoase, există calitate, însă nu și viteză. Nu există viteză când au mingea și nici mișcările din teren nu mai sunt la fel. Mijlocul nu are viteza suficientă pentru a-i servi pe cei din față.

Absențele au jucat un rol important în parcursul lui Inter, mai ales că a lipsit un om care să îi inspire pe ceilalți prin spiritul de luptă. Lautaro era cel care oferea un exemplu, făcând un presing avansat și luptând. Acum, Inter duce lipsa unui lider care să ofere energie restului echipei.

Chivu a gestionat întreaga situație foarte bine, dar nu a găsit o soluție la mijlocul terenului pentru a-l înlocui pe Calhanoglu, care s-a accidentat. În față a reușit, având în vedere că îi are la dispoziție pe Thuram, Esposito și Bonny.

Nu cred că Inter poate pierde titlul. O revenire părea posibilă în cazul în care Inter ar fi scăzut ritmul, însă atât ei cât și Milan au scăzut. În plus, după pasul greșit al lui Milan, Inter s-a îndepărtat și mai mult", a spus Fabio Capello.

În runda următoare, Inter va juca pe terenul Fiorentinei, duminică, de la ora 21:45. Cristi Chivu este suspendat pentru acest duel, după ce a fost eliminat pentru proteste în runda precedentă, contra Atalantei.